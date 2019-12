Dik sponsorcontract en marktwaarde van 90 miljoen euro: wonderkind maakt op 15-jarige leeftijd furore bij Dortmund

Duitsland, en bij uitbreiding heel Europa, is in de ban van Youssoufa Moukoko, een 15-jarige knaap die alles kapot speelt bij de jeugd van Borussia Dortmund.

In de laatste wedstrijd van de Youth League, de Champions League voor de U19 teams van de deelnemende clubs, scoorde hij nog een hattrick. De martkwaarde van Moukoko zou nu al geschat worden op 90 miljoen euro en bij Nike heeft hij een sponsorcontract van 1M, dat kan oplopen tot 10M euro.

Echte leeftijd?

Naast de verwondering om zijn vele doelpunten is er ook veel scepsis omwille van zijn leeftijd. De speler zou ouder zijn dan er op zijn geboorteakte staat. "Het kan niet anders dan dat er naar de leeftijd van Youssoufa gewoon is gegokt. In realiteit zal hij wel een één of twee jaar ouder zijn", citeerde Het Laatste Nieuws de jeugdcoördinator van de Borussen.

De vader van zijn speler beweert dan weer iets anders. "Zijn leeftijd is correct. Ik ben hem meteen na de geboorte gaan aangeven. Voor mij is hij helemaal geen wonderkind. Op zijn leeftijd was ik zelfs een betere voetballer", stelde hij.