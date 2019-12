Wanneer Özil plots steun krijgt van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken

Mesut Özil veroorzaakte commotie door op sociale media de behandeling van de Oeigoeren, een Turkse moslimgemeenschap in China, te bekritiseren. Die opmerking werd niet in dank afgenomen in China, waarop de overheid besloot om de wedstrijd van Arsenal tegen Manchester City niet uit te zenden.

Mike Pompeo, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, reageerde op het voorval. "De Communistische Partij van China kan de wedstrijden van Arsenal en Mesut Özil een heel seizoen lang censureren, maar de waarheid zal uiteindelijk zegevieren."

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world.