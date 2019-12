Analisten snoeihard: "In Engeland maken ze hem af" en "Hij stond niet vooraan toen ze verstand uitdeelden"

Didier Lamkel Ze heeft het nog een keer gedaan. In de bekerwedstrijd tegen Standard gingen de poppen op het einde nog een keertje helemaal aan het dansen.

De fratsen van Didier Lamkel Zé? Die vallen ondertussen niet meer op een hand te tellen. En ook tegen Standard was het opnieuw raak.

Zot in de kop

"Hij stond zeker niet op de eerste rij toen het verstand werd uitgedeeld", was Philippe Vande Walle kristalhelder bij RTL Sport. "Waarop op zo'n manier provoceren? Dat leidt echt tot niets."

Een gevoel dat ook leeft bij Peter Vandenbempt bij Sporza: "Het is gewoon het zot in de kop. In België zijn we nog coulant wat dat soort zaken, als hij zoiets in Engeland zou doen wordt hij afgemaakt. Hij heeft de kwaliteiten voor het buitenland, maar krijg je dit soort dingen eruit? Ik denk het niet."