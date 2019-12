Benteke of Batshuayi, een goede optie voor Club Brugge?

Christian Benteke of Michy Batshuayi die na Nieuwjaar voor Club Brugge spelen? Het zou zomaar kunnen als we de geruchten mogen geloven. Maar is het ook een goede zaak om pakweg Benteke naar Jan Breydel te halen?

De geruchten vallen steeds vaker: Club Brugge is op zoek naar een echte topspits en denkt daarbij naar Benteke en/of Batshuayi, twee Belgen die de nodige adelbrieven kunnen voorleggen - ook bij de Rode Duivels.

"Club heeft een topspits nodig. Met Okereke dacht ik dat ze prijs hadden, maar hij is stilgevallen. Als ze Benteke en Batshuayi kunnen binnenhalen, dan doen ze in België iedereen pijn", aldus Hugo Broos over de zaak in Het Nieuwsblad.

"Club heeft met Amokachi, Spehar, Stanic, Bacca, Wesley, ... altijd topspitsen gehad. En nu? Tau is geen spits, Dennis moet vanop de zijkant komen", aldus nog de ex-speler (1983-1988) en ex-coach (1991-1997) van blauw-zwart.

Met dat laatste punt heeft hij meteen een rake klap uitgedeeld. Hoewel Dennis en Tau afgelopen weekend eindelijk nog eens de netten deden trillen, zijn zij toch geen échte spitsen in de rechtstreekse zin van het woord.

Matchritme?

Okereke valt op dat punt de voorbije weken flink door de mand - hij zat zelfs in de tribune tegen KV Mechelen - terwijl ondertussen duidelijk is geworden dat het huwelijk met Diagne op zijn laatste weken aan het lopen is en ook Jelle Vossen zich niet meer helemaal kan doorzetten bij blauw-zwart.

Simon Mignolet had vorig seizoen ook weinig gespeeld bij Liverpool, maar stond er meteen in doel bij Club Brugge. Natuurlijk is het voor een doelman anders dan voor een spits. Benteke kwam dit seizoen nog maar aan 486 speelminuten en scoorde daarin bovendien nog geen enkel doelpunt. Dat kan een werkpunt zijn.