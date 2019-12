Lamkel Zé laat nog maar eens van zich horen: zijn fratsen op een rij bij Antwerp

Je kan niets met hem aanvangen, maar je bent ook niets zonder Lamkel Zé. De flankaanvaller van Antwerp is sterk aan het voetballen dit seizoen, maar hij heeft ook al heel wat fratsen uitgehaald. We zetten ze hier op een rij:

Lamkel Zé begon bij de jeugd van LOSC Lille, maar daar hadden ze zijn fratsen vrij vroeg door. De Kameroener trok dan naar FC Niort. Hij deed het daar niet slecht, maar hij had een gebrek aan discipline. Antwerp twijfelde even, maar toch besloten ze hem te halen voor één miljoen euro.

Vorig seizoen liet hij al een paar keer van zich horen met de eerste incidenten, maar dit seizoen is Lamkel Zé helemaal ontketend. Het begon in de Europa League tegen AZ. De flankaanvaller ging zijn doelpunt te wild vieren en daardoor kreeg hij zijn tweede gele kaart. Lamkel Zé kon er niet mee lachen, deed zijn tenue uit en toonde het aan zijn supporters. De rode kaart was een domme zet, want Antwerp stond daardoor met negen (Mbokani kreeg ook rood) en ze werden dan uitgeschakeld door AZ na verlengingen.

Daarna was even rustig rond Lamkel Zé, maar tegen KV Kortrijk liet hij opnieuw van zich horen. Hij deed opnieuw zijn tenue uit zoals tegen AZ, maar hij had daaronder nog een T-shirt aan. "Lamkel Ze na kalm!" stond er te lezen. Volgens Lamkel Zé was het T-shirt van zijn buur en had hij de belofte gedaan om het te tonen als hij zou scoren.

Begin deze maand was de flankaanvaller daar opnieuw met een andere frats. De Kameroener speelde een geweldige partij tegen Waasland-Beveren. Hij scoorde daarin twee doelpunten en na één van de doelpunten haalde hij uit het niets een papiertje boven. Daar stond "LZ7" op geschreven, iets wat hij natuurlijk van Cristiano Ronaldo heeft (CR7).

Gisteren heeft hij zich misschien wel van zijn slechtste kant laten zien. Hij ging de supporters van Standard uitdagen in de slotfase van de wedstrijd en daardoor is het helemaal uit de hand gelopen. Boljevic kreeg nog een tweede gele kaart omdat hij Lamkel Zé bij de keel greep, maar na de wedstrijd is het tot een serieuze knokpartij gekomen. Mirallas zou daarbij zelfs een gezwollen oog en een beenwonde opgelopen hebben.

We wisten het natuurlijk al langer, maar Lamkel Zé is een zeer opvallend figuur in de Belgische competitie. Toch heeft hij zo veel talent dat Bölöni ook niet zonder hem kan. Als hij de fratsen achterwege zou kunnen laten, kan hij zelfs mee met de Europese top. De vraag is of Lamkel Zé ook effectief rustiger zou kunnen worden.