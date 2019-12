KV Mechelen wil vooruit na 1 op 12: "Niet te negatief gaan doen" en "Hyperbelangrijk"

KV Mechelen zit een beetje in een dipje. Het begon de terugronde eerder zwak en is na een 1 op 12 uit de top-6 gevallen. De resterende wedstrijden in 2019 kondigen zich dan ook als belangrijk aan Achter de Kazerne.

"We hebben nog twee matchen dit jaar om een en ander recht te trekken. We willen met een goed gevoel de winterstop in en dan zijn die twee matchen zeer belangrijk voor ons. We willen punten pakken na onze 1 op 12", aldus Igor De Camargo.

De spits stond in de belangstelling van Club Brugge, maar kijkt vooral naar andere dingen: "Dat Clement zei dat ik een leuk profiel heb voor Club Brugge? Ik kan complementair zijn met de spitsen die ze hier hebben lopen. Dat doet zeker deugd om zo’n complimenten te krijgen. Het belangrijkste is nu het jaar goed af te sluiten."

Niet te negatief gaan doen na deze 1 op 12

Een gevoel dat ook leeft bij Joachim Van Damme: "We hebben nu inderdaad met 1 op 12 een mindere reeks, maar we mogen niet te negatief doen. Vooraf werden we getipt als degradatiekandidaat en we staan voorlopig nog in de linkerkolom."

"Natuurlijk wordt het wel belangrijk om de punten thuis te houden tegen KV Oostende. Dat wordt een heel belangrijke wedstrijd voor ons", blikte hij vooruit op het treffen met de Kustboys vrijdagavond.