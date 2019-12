FIFA-baas: "Misschien is een BeNeLux-competitie de enige uitweg"

In België en Nederland wordt al lang gepraat over de oprichting van een BeNeLiga. FIFA was altijd tegenstander van zulke nieuwe competities, maar lijkt nu van mening te veranderen.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino had het vrijdag in Doha over zo’n nieuwe competities. “België en Nederland hebben gepraat over het creëren van een BeNeLux-competitie, citeerde AD Infantino.

“Deze discussies zijn al 20 jaar aan de gang. We zeggen altijd nee, omdat we de voorkeur hebben voor nationale competities.”

“Maar misschien helpt het? Misschien is het de enige uitweg. Dat geldt voor landen in Europa maar misschien ook voor Afrika. Ik denk dat de FIFA de plicht heeft om deze plannen te bestuderen en dan te kijken welke kant het opgaat.”

Opvallend is dat Infantino Luxemburg plots betrekt bij de BeNeLiga. Tot nog toe werd er enkel gesproken van een BeNeLiga en dan een eerste klasse in België en Nederland apart.

F91 Dudelange is de grootste club uit Luxemburg, maar zou in België maximaal op 1B mogen hopen. Zo heeft Kobe Cools er bijvoorbeeld een basisplaats, hoewel die vorig jaar bij RWDM in eerste amateur vooral op de bank zat.

Transfermarkt.de schat de marktwaarde van de spelersgroep van Dudelange op vier miljoen euro. De laagste waarde van een club uit 1B ligt op zes miljoen. in de Nederlandse tweede klasse op 3,75 miljoen.

Doelt Infantino op een algemene fusie waarbij ook de tweede en derde klasse grensoverschrijdend zijn? Of heeft hij de Belgisch-Nederlandse plannen gewoon niet zo goed begrepen?