🎥 Achttienjarig toptalent redt Bayern München met doelpunt bij eerste balcontact bij competitiedebuut

Kent u Joshua Zirkzee al? De achttienjarige Nederlandse spits maakte woensdag zijn competitiedebuut voor Bayern München.

De spits van 1m93 mocht tegen Freiburg na negentig minuten invallen met 1-1 op het bord. Enkele seconden later tikte hij bij zijn eerste balcontact de 1-2 tegen de netten. Uiteindelijk zou het nog 1-3 worden.

Vorige week mocht de Nederlander al vier minuten meespelen in de Champions League tegen Tottenham, maar nu bekroonde hij zijn competitiedebuut dus met een doelpunt.

Zirkzee speelde in de jeugd voor ADO Den Haag en Feyenoord en trok in 2017 naar Duitsland. Daar lijkt nu dus de grote doorbraak in de maak.