Januzaj scoort hattrick en maakt met Real Sociedad gehakt van club uit vierde klasse

Real Sociedad heeft deze week stevig uitgehaald in de Copa del Rey. De club won vlot met 0-8 van Becerril, een ploeg uit de vierde klasse. Adnan Januzaj was de grote man bij Real Sociedad met een hattrick.

Toch zag het er in de eerste helft niet naar uit dat Real Sociedad zo ging uithalen. Het eerste doelpunt viel namelijk pas na 37 minuten dankzij Le Normand. Dan was de Spaanse subtopper wel vertrokken, want net voor de rust tekende Januzaj voor de 0-2.

In de tweede helft was Becerril duidelijk gebroken en daar kon Real Sociedad van profiteren via een ontketende Adnan Januzaj. Hij scoorde nog twee keer in de laatste 45 minuten en hij gaf nog een assist. Ook Pardo, Isak (2X) en Muguruza stonden op het scorebord. Het werd uiteindelijk 0-8.