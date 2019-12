Analist legt vinger op de wonde bij Anderlecht: "Verhouding ervaring-jeugd zit duidelijk niet goed"

Het verschil tussen Club Brugge en Anderlecht was donderdag soms pijnlijk groot. Terwijl Club Brugge door het seizoen raast, krijgt paars-wit de ene tik na de andere. Nu ze ook in de Beker uitgeschakeld zijn, lijkt het seizoen al voor Nieuwjaar voorbij.

Analist Gert Verheyen legde na afloop van de wedstrijd de vinger op de wonde bij Sporza: "Als Anderlecht de kloof wil dichten, zal het de verhouding ervaring-jeugd moeten omdraaien. Nu staan er 6à7 jongeren op het veld aangevuld met enkele ouderen. Dat zou andersom moeten zijn. Het probleem is dat ze dit door blessures niet kunnen doen."

Wesley Sonck trad hem bij. "Voor mij blijft het een raadsel waarom ze de ervaring van Trebel niet gebruiken.Ik vind het positief dat ze kiezen voor jongens uit de eigen opleiding, maar... toch niet allemaal tegelijk?!"

Ook in de competitie wordt het voor dit Anderlecht haast onmogelijk om in de felbegeerde top 6 te finishen. "Charleroi is weg. Ook met nummer zes Zulte Waregem is het verschil al groot. Voor mij zijn zij en Racing Genk favoriet voor plaats zes. Daarna pas Anderlecht. Ik schat dat ze acht van de elf wedstrijden moeten winnen om erbij te zijn", besluit Gert Verheyen.