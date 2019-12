Malinwa verliest de top-6 niet uit het oog: "Nu komen de beslissende matchen er pas aan"

Door de overwinning van KV Mechelen kan de achterstand op de zesde plaats aan het einde van speeldag 20 maximaal drie punten bedragen en minimaal nul. De promovendus hoopt dat het nog lang kan meedingen naar een ticket voor play-off 1.

"Deze zege deed deugd", was de eerste reactie van doelpuntenmaker Nikola Storm na de 1-0 overwinning van KV Mechelen. Logisch ook, want het was de eerste in vijf matchen en de eerste voor eigen publiek sinds 20 oktober. Door de zege blijven de Maneblussers in de running voor de top-6.

"We wilden 2019 afsluiten na een mindere periode. We komen van de derde plaats door onze sterke start en daar hebben we ook een buffer opgebouwd. De laatste weken zijn we naar de achtste plaats gezakt en iedereen dacht dat het voorbij was", ging hij verder.

Met nog tien matchen voor de boeg is uiteraard alles nog mogelijk. "Ik denk dat we gaan kunnen meespelen voor play-off 1. Nu begin je ook te voelen dat de beslissende matchen eraan zitten te komen", besloot Storm.