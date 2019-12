Yari Verschaeren valt opnieuw in de prijzen en is nu 'Belofte van het Jaar' op Sportgala

Enkele dagen geleden stak Yari Verschaeren de 'Trofee Dominique D'Onofrio' op zak en zaterdagavond mocht hij daar nog de prijs van 'Belofte van het Jaar' aan toevoegen op het Sportgala.

De jonge Verschaeren was bijzonder tevreden met de prijs: "Ik ben hier heel erg blij mee. Er staan heel wat toppers op de erelijst en het zou heel mooi zijn om in de voetsporen te treden van Romelu Lukaku en Divock Origi. De trofee krijgt een mooie plaats op mijn kamer." Veldrijder Thibau Nys eindigde als tweede en gewichthefster Nina Sterckx werd derde.

Eind november 2018 debuteerde Verschaeren onder Hein Vanhaezebrouck bij paars-wit en al snel groeide hij uit tot een basisspeler. Bondscoach Roberto Martinez zag het talent van de 18-jarige Verschaeren en haalde hem in september voor het eerst bij de Rode Duivels. Hij debuteerde tegen Schotland en maakte even later tegen San Marino zijn eerste interlanddoelpunt. Momenteel ligt hij wel in de lappenmand met een blessure aan de enkel.