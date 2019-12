📷 Opnieuw geval van racisme: Chelsea-speler krijgt apengebaren naar het hoofd

Tijdens de wedstrijd van Tottenham tegen Chelsea moest de stadionspeaker na de rode kaart van Heung-Min Son de supporters van de thuisploeg bedaren. De Spursfans zouden racistische gebaren hebben gemaakt naar Antonio Rüdiger.

Het was geen al te leuke namiddag voor de Tottenham-supporters. Hun club verloor in het eigen Tottenham Stadium met 0-2 van Chelsea. Door de nederlaag blijven de Spurs op een zevende plaats staan in het klassement.

Maar naast de rode kaart van Heung-Min Son waren het vooral de supporters die zich van hun minst mooie kant lieten zien. Zo zouden er enkelen racistische gebaren (apengebaren) naar Rüdiger hebben gemaakt. De verdediger maakte de scheidsrechter daar attent op, die gepast reageerde.

The stadium announcer at White Hart Lane has just said that 'racist behaviour among spectators is interfering with the game'.#TOTCHE



Scheidsrechter Anthony Taylor kwam meteen naar de zijlijn en vroeg aan de vierde official om de stadionomroeper een boodschap te laten omroepen. "Racistische uitlatingen horen niet thuis in dit stadion. Onthoud dat in voetbal geen plaats is voor racisme", waren de woorden van de omroeper.

Maar daar bleef het niet bij want de fans van Tottenham gooiden nadien nog voorwerpen naar Kepa, de doelman van Chelsea. Ongetwijfeld krijgt de hele namiddag nog een juridisch staartje.