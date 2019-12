🎥 Mourinho kan opnieuw niet winnen van ex-club, Son zondigt opnieuw

Na het goede nieuws eerder deze week dat Toby Alderweireld drie jaar langer blijft bij Tottenham, kwam zondag de consternatie. De Spurs verloren in eigen huis van Chelsea, de ex-club van Tottenham-coach José Mourinho.

Het werd geen al te leuke namiddag voor iedereen die Tottenham een warm hart toedraagt. Wie dat voor Chelsea doet kon alweer glimlachen. Na de nederlaag op Manchester United verloor José Mourinho een clash tegen een ex-club. Dit keer was het Chelsea dat met 0-2 kwam winnen in de Londense derby.

Lang duurde het niet vooraleer Chelsea de score opende. Al na twaalf minuten trof Willian raak. De Braziliaan kwam goed naar binnen gesneden en werkte koel af in de verste hoek. Dele Alli kreeg het ondertussen aan de stok met Kovacic en kreeg geel.

Geen al te beste beurt

Vlak voor rust torpedeerde Tottenham-doelman Paulo Gazzaniga Marcos Alonso in de zestienmeter. Ref Antony Taylor gaf de keeper eerst de fout mee, de VAR zette de actie om in een strafschop voor The Blues. Willian zette zich achter de bal en trapte de 0-2 tegen het net.

"Maar ik ging toch voor de bal ref?"😅🥋 pic.twitter.com/7fpsfULfPL — Play Sports (@playsports) December 22, 2019

Christian Eriksen nam zijn ploeg in de tweede helft meer op sleeptouw, maar net wanneer het beter begon te lopen voor Tottenham besloot Heung-Min Son om zijn ploeg in de steek te laten. De aanvaller trapte na een duel na op Rüdiger en kon gaan douchen. Daarop zouden enkele fans van de thuisploeg zich bezondigd hebben aan apengebaren.

De braafste speler in de @premierleague sondigt opnieuw... 🙃 pic.twitter.com/f8ZIefvdiV — Play Sports (@playsports) December 22, 2019

Tottenham, met Vertonghen en Alderweireld in de basis, blijft zo steken op de zevende plaats. Chelsea, waar Michy Batshuayi tien minuten mocht meedoen, staat nu steviger op plaats vier.