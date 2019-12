Vlap over de vele kritiek die hij te verwerken krijgt: "Doe elke dag wat ik leuk vind en word er nog voor betaald ook"

De recordaankoop van Anderlecht dit seizoen heeft nog niet echt zijn stempel kunnen drukken. Dat is misschien nog een understatement, want Michel Vlap heeft al meer op de bank gezeten dan hij op het veld stond. Zelf blijft hij er wel gerust in.

Vlap kan de kritiek plaatsen. "Vroeger trok ik me dingen veel sneller persoonlijk aan, was ik ook verdrietig geworden van een situatie waarin ik nu zit", zegt hij in de Leeuwarder Courant. "Gelukkig kan ik dingen inmiddels vrij goed in perspectief plaatsen."

"Ik doe elke dag wat ik leuk vind en krijg er nog goed voor betaald ook. Dus ik moet nu gewoon doorgaan. Mijn kop niet laten hangen. En ook genieten van de dingen die ik meemaak. Mijn vriendengroep heb ik al sinds de B-junioren. Voor hen is niks veranderd. Zij trappen me nog steeds regelmatig de grond in."