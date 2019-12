Is Sancho op weg naar Engelse topclub? Bod van 120 miljoen pond voor de Engelse flankaanvaller

De kans dat Sancho bij Dortmund vertrekt deze zomer is zeer groot. Verschillende topclub azen op de flankaanvaller, maar Chelsea zou het dichtst bij zijn handtekening staan. De club zou 120 miljoen pond over hebben voor het toptalent.

Jadon Sancho is vorig seizoen helemaal ontbolsterd bij Dortmund en dit jaar is hij aan het bevestigen. Hij heeft opnieuw zeer indrukwekkende statistieken: in alle competities samen zit Sancho aan 12 doelpunten en 13 assists in 24 wedstrijden.

Chelsea mag opnieuw transfers doen en ze hebben al langer interesse in Sancho. Hij moet de concurrentie aangaan met Pulisic en Willian. De club wil hem in januari kopen, maar hem voor de rest van het seizoen terug uitlenen aan Dortmund.