Vercauteren legt de - geslaagde - keuzes voor Vlap en Zulj uit

Dit moet ongeveer geweest zijn wat ze bij Anderlecht voor ogen hebben. Goed en verzorgd voetbal van achteruit, met infiltrerende mensen in de zestien en veel balcirculatie op het middenveld. Maar natuurlijk gaat niet elke ploeg zoveel ruimte weggeven als Genk.

Frank Vercauteren was alvast een gelukkig man na wat hij zag. "Ik ben tevreden over heel veel, over bijna alles. Er zijn altijd punten voor verbetering, maar de aanpak, ons voetbal, onze kansen: ik kan alleen maar proficiat zeggen voor de volledige prestatie. We kunnen dat wel nog niet elke week blijkbaar. 35 minuten zoals tegen Club volstaan niet. Nu moeten we niet beginnen zweven. Tegen Antwerp moeten we bevestigen en tonen wat we willen dat het label is van Anderlecht."

In ieder geval heeft hij een paar meer ervaren spelers die hun niveau hebben opgekrikt. "We moesten de jongens vinden die offensief het meest efficiënt zijn", legde Vercauteren zijn keuzes uit. "Zulj met zijn passes en zijn trapcapaciteiten. Vlap met zijn penetratievermogen in de zestien. Daarom hebben we voor hen gekozen."

Keuzes die rendeerden. "Ik weet ook dat Michel niet goed was tegen Club. Maar je moet een speler meer dan één kans geven. Er waren misschien wel redenen om hen niet op te stellen, maar er waren er ook genoeg om het wel te doen."