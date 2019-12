Igor Plastun na puntendeling met Club Brugge: "Het was een echte strijd"

Geen overwinning voor AA Gent thuis tegen Club Brugge. De Buffalo's speelden een goede partij, maar de overwinning zat er uiteindelijk niet in.

De Oekraïner Igor Plastun was na afloop eerlijk: "Het was een zware wedstrijd op een moeilijk veld. 1-1 is geen slecht resultaat, maar we wilden uiteraard gewoon winnen. Het is jammer dat het schot van Sven Kums tegen de lat ging. Club had ook wel enkele goede kansen om de wedstrijd nog te winnen."

Plastun was in het slot van de wedstrijd belangrijk. De centrale verdediger kwam goed tussen bij een poging van Krépin Diatta: "Ik en Thomas moesten daar goed tussen zitten anders verloren we de wedstrijd nog. Het is uiteraard een deel van onze job en ik denk dat we die job goed gedaan hebben."