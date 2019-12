Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? 'Internazionale krijgt concurrentie van twee Duitse topclubs én twee Premier League-teams'

Waar speelt Dries Mertens volgend jaar? Het is dé vraag van deze wintermercato, lijkt het nu al. In juni is hij - behoudens een contractverlenging, die momenteel niet op tafel ligt - een vrije speler en dus kan er deze winter al gesproken worden.

Napoli deed Dries Mertens al een aanbod tot contractverlenging, maar tot op heden is er nog geen vergelijk gevonden tussen beide partijen. En ondertussen is er aan gegadigden alvast geen gebrek. Internazionale leek als eerst geïnteresseerd, maar moet ondertussen al heel wat kapers op de kust vrezen. Kapers op de kust Vanuit Engeland was er al interesse van Manchester United, maar volgens Calciomercato is daar nu ook nog Arsenal bijgekomen. En er zijn nog meer geruchten: als we Il Mattino mogen geloven, dan zitten er met Borussia Dortmund én Bayern München liefst twee Duitse topclubs op de Rode Duivel te azen.