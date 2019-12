Deze refs leiden kerstspeeldag in goede banen

De Belgische voetbalbond maakte dinsdag de scheidsrechters bekend die op de 21e speeldag in actie zullen komen. Negen speeldagen voor het einde van de reguliere fase zijn dit de namen:

Genk - Eupen: Lothar D'Hondt

KV Kortrijk - Cercle Brugge: Erik Lambrechts

Moeskroen - KV Mechelen: Frederik Geldhof

Waasland Beveren - Sint-Truiden: Jan Boterberg

Club Brugge - Zulte Waregem: Jonathan Lardot

Standard - Gent: Bram Van Driessche

Charleroi - KV Oostende: Wesli De Cremer

Antwerp - Anderlecht: Nathan Verboomen

