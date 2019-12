KV Mechelen geeft racistische fan zware straf bovenop uitspraak rechtbank: "Krachtig signaal"

Dinsdag meldde Het Laatste Nieuws dat de KV Mechelen-supporter die zich schuldig maakte aan racisme, een straf heeft gekregen.

Na de wedstrijd tussen KV Mechelen en Charleroi van begin november (2-2) verliet Marco Ilaimaharitra het veld in tranen. Hij werd namelijk het slachtoffer van racisme.

Een fan van KV Mechelen maakte een hitlergroet richting de speler van Charleroi en riep ook nog een aantal keer "vuile neger". Toen Ilaimaharitra dat probeerde duidelijk te maken bij de scheidsrechters kreeg hij geel voor protest.

Zware straf

Na onderzoek van de politie Mechelen-Willebroek kon de fan geïdentificeerd worden. Nu heeft KV Mechelen die ook een straf opgelegd: een stadionverbod van zeventien maanden. Van de rechtbank had hij al een stadionverbod van drie maanden gekregen. De persoon riskeert ook nog een jaar cel.

Blij

Gert Van Dyck, voorzitter van Malinwa-supportersorgaan, is blij met de sanctie. "De persoon in kwestie is geïdentificeerd door zowel de speler als andere mensen. We hebben met hem gesproken en we konden niet anders dan een sterk signaal te geven", legt hij uit in HLN.