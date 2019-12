Vadis: "Verwacht geladen wedstrijd tegen Standard, maar hebben zondag onze voet naast Club Brugge gezet"

AA Gent trekt donderdag met vertrouwen naar Standard voor de laatste wedstrijd van het jaar. Afgelopen zondag presteerde het erg sterk tegen Club Brugge.

Club Brugge was net voor het uur op voorsprong gekomen. De Buffalo’s kwamen langszij en hadden ook nog een tweede keer kunnen scoren. Uiteindelijk bleef het dus 1-1.

“Het was een echte teamprestatie tegen Club Brugge”, reageerde Vadis Odjidja op de Gentse clubsite. “Normaal gezien zijn het onze spitsen die scoren maar nu was het de match van de middenvelders. Ik scoor en Sven Kums kwam twee keer heel dicht bij. De ontlading was groot na mijn goal. Vooral omdat ik vond dat we onterecht op achterstand stonden."

"Donderdag verwacht ik opnieuw een erg geladen match. De plaatsjes zijn duur bovenaan het klassement dus zowel wij als Standard gaan er alles aan doen om de drie punten te veroveren.”

“Ik denk dat wij zondag onze voet naast die van Club hebben gezet. Zij staat tien punten voor, dat is volledig hun verdienste maar ze zijn zeker niet onaantastbaar. Dat hebben we zondag getoond en die lijn willen we kost wat kost doortrekken."