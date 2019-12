Zulte Waregem was kansloos: "Al was onze organisatie best goed"

Bij Zulte Waregem waren ze ook wel realistisch genoeg om toe te geven na de wedstrijd dat Club Brugge veel te sterk was. Nochtans hadden ze er alles aan gedaan om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. Maar ook daar vond blauw-zwart oplossingen voor.

Het eerste halfuur was gewoon saai: Essevee verdedigde en Club geraakte er niet door. Dankzij de dubbele muur die Essevee had opgetrokken. "Maar toen ze die 2-0 maakten, geraakten ze in de flow en gingen ze hoog druk zetten. Bij 3-0 was de match gespeeld."

Zulte Waregem weet waar ze voor staan: ze hebben ook nog een dubbele confrontatie tegen Club Brugge in de halve finales van de Beker. "Hier moeten we uit leren. De organisatie was best goed, daar moeten we op bouwen. Maar het is wel zuur dat we met nul op zes de winterstop ingaan. Al was onze eerste seizoenshelft wel goed. We moeten er alles aan doen om play-off 1 te halen."