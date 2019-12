Grote man bij Lyon én in de Ligue 1: Jason Denayer zet opmerkelijke statistieken neer

Jason Denayer is onlangs verkozen als speler in het Team van de Heenronde in de Frans Ligue 1. Zijn statistieken tonen ook aan waarom. De Rode Duivel is één van de meest constante verdedigers van de competitie.

Jason Denayer heeft dit seizoen al 1099 geslaagde passes op de conto staan. Daarmee moet hij enkel PSG-kapitein Thiago Silva voor zich dulden die er een kleine honderd meer heeft. In totaal is dat cijfer goed voor 94,9% van alle passes die Denayer trapt. Ook daar doet enkel Thiago Silva beter, al is het verschil miniem. Een knappe statistiek dus voor de Rode Duivel. 1182 - Passes réussies en Ligue 1 2019/20. :

🥇Thiago Silva 1182

🥈Jason Denayer 1099



% de passes réussies en Ligue 1 2019/20 (300 passes mini) :

🥇@tsilva3 95.6%

🥈@jasondenayer 94.9%



Propres. pic.twitter.com/LVdzw49f3B — OptaJean (@OptaJean) December 23, 2019