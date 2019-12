Treft Antwerp Anderlecht op een slecht moment? "Jammer voor ons, maar de slapende reus is wakker aan het worden"

De laatste klus van het jaar is er absoluut geen gemakkelijke voor Antwerp. De Great Old ontvangt Anderlecht, dat het voorbije weekend misschien wel zijn beste match van het seizoen heeft gespeeld.

Iedereen is dus op zijn hoede bij de nummer 2 in de rangschikking, Laszlo Bölöni nog het meest van iedereen. Verrast was hij niet met de sterke prestatie van paars-wit tegen Racing Genk. "Ze zitten in een zwakke periode, in een overgang zeg maar, maar als ze daar uitkomen zullen ze bijzonder sterk zijn", zei de Roemeen.

Hij vergelijk Anderlecht met een slapende reus. "Jammer genoeg is die op dit moment aan het ontwaken en wanneer hij wakker is zul je erg sterk voor de dag moeten komen om hem te kloppen. Dat hebben ze tegen Standard en Genk laten zien."

Grandeur

Het respect in België is nog steeds zeer groot voor Anderlecht volgens Bölöni. "Die grandeur hebben ze in tientallen jaren opgebouwd. Ze zijn in ons land dus steeds een van de favorieten, ook al zitten ze nu in deze situatie."

Anderlecht kan dit seizoen nog concurrentie vormen voor Antwerp. "Play-off 1 halen kan nog ja. Het kampioenschap is nog open en dan is er de wintermercato nog", besloot Bölöni.