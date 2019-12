Yves Vanderhaeghe na deugddoende zege tegen Cercle Brugge: "Het is nu onze droom om de bekerfinale te spelen"

Donderdagnamiddag sloot KV Kortrijk het eerste deel van het voetbalseizoen af. De Kerels wonnen met 1-0 van Cercle Brugge en kunnen zich helemaal richten op de halve finale van de Beker van België tegen Antwerp.

Na afloop reageerde Yves Vanderhaeghe opgelucht op de persconferentie: "We hebben nog niet veel geluk gehad met de VAR, maar vandaag draaide het wel eens in ons voordeel uit. Ik denk dat we een verdiende overwinning boeken en die is echt belangrijk. Met 11 punten kunnen we met een comfortabele voorsprong de break in."

Na de winterstop staat er een dubbele confrontatie met Antwerp op het programma in de Beker van België: "Dat zijn twee wedstrijden waarin we fysiek en mentaal klaar zullen moeten zijn. We kunnen in die matchen echt ons seizoen redden."