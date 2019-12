De geweldige statistieken van Kabasele bij Watford: "In onze situatie telt enkel de ploeg"

Christian Kabasele is één van de sterkhouders dit seizoen bij Watford. Hij doet het goed, maar de club zelf staat wel op de voorlaatste plaats in de Premier League.

Op donderdag ging Watford naar Sheffield United en daar haalde de club een goed punt, want Sheffield is een aangename verrassing in de Premier League. Bij Watford was Kabasele voor de vierde wedstrijd op rij gestart. De statistieken van de Belg zijn trouwens nogal vleiend.

Terwijl Watford in de degradatiezone staat met 13 punten, zijn de Hornets slechts twee keer verslagen in de 11 wedstrijden waarin Kabasele speelde. Ze kregen in deze matchen ook maar negen doelpunten tegen. "Ik voel me goed en ik geef alles op het veld, maar in onze situatie is het het team dat telt. Ik heb liever dat we meer punten pakken dan dat we weinig tegendoelpunten krijgen", aldus Kabasele.