D'Onofrio ambitieus: "Dan gaan we Club nog ferm kietelen voor de titel"

Luciano D'Onofrio is met Antwerp enkele jaren geleden aan een mooi project begonnen dat tot op heden de nodige vruchten af weet te werpen. Maar the sky is the limit op Den Bosuil.

"Toen ik 2.5 jaar geleden begon, wilden we bij de subtop gaan kietelen. Momenteel staan we voor goed voetbal, een zeer goed publiek en installaties waarmee we binnen enkele jaren met de Europese top kunnen concurreren", aldus D'Onofrio over de manier waarop het proces aan het vorderen is.

Kietelen

En de sterke man van Antwerp gaat in Het Laatste Nieuws verder: "Als ik de club in één woord moet omschrijven? Ambitieus." The Great Old wil er binnen enkele seizoenen helemaal staan bovenaan de Jupiler Pro League.

Ook voor dit seizoen zijn er echter nog ambities, zelfs de titel wordt voorlopig nog niet opgegeven door D'Onofrio: "We willen blijven meedraaien in de top-3 en tot de laatste speeldag strijden om de titel. Als de kloof na halvering van de punten niet meer is dan zes punten, dan beloof ik dat we Club Brugge nog ferm gaan kietelen."