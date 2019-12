Tim Pots: "Carcela verdiende geen rechtstreeks rood, wel twee keer geel"

Mehdi Carcela liet zich tegen AA Gent opmerken met enkele knappe rushes. Helaas zagen we ook weer de andere kant van de fijnbesnaarde Marokkaan. Hij flirtte (meermaals) met de rode kaart, maar werd hiervan bespaard. Terecht?

Tim Pots vertelt aan HLN hoe hij de discutabele fases interpreteert. In een eerste fase trapte Carcela wel heel wild richting (bal en) Mohammadi na balverlies. "Dit zou om een 'serious foul play' kunnen gaan. Hij gaat niet met frontaal gestrekt been, maar met de binnenkant van de voet op normale hoogte. Een roekeloze tackle is het wel, die geel had verdiend."

In het slot van de match trapte Carcela na op Ngadeu. De Marokkaan werd hiervoor niet bestraft door de ref. "Voor alle duidelijkheid: natrappen is niet per definitie een rode kaart. Carcela trapt inderdaad na, maar niet met buitensporige kracht. Daarom: opnieuw geen rode kaart, maar een gele kaart", aldus Pots.

Conclusie van ex-ref Tim Pots: "Carcela had wat mij betreft van het veld gestuurd moeten worden met twee gele kaarten."