Shirts van 1B-ploegen leveren 26.000 euro op, Holzhauser is duurste vogel

Op speeldag 20 van de Proximus League, voor de gelegenheid omgedoopt tot Younited Pro League, droegen de spelers van alle clubs een shirt met het logo van Younited Belgium. De shirts werden de voorbije week geveild voor het goede doel.

De veiling liep tot vrijdagavond 27 december en klokte af op in totaal 26.427 euro. Nooit werd er meer geld opgehaald bij de veiling in de eerste klasse B. De actie voor de shirts van de 16 eersteklassers loopt nog tot 30 december en daar brengt het truitje van Hans Vanaken voorlopig het meest op.

In de eerste klasse B was Raphael Holzhauser de duurste vogel. De gelukkige die zijn shirt krijgt had daar 500 voor over. De Beerschotter houdt Siemen Voet (400 euro) van Roeselare en Berke Özer (364 euro) van Westerlo achter zich.

De shirts van Beerschot leverden het hoogste bedrag op: 5.171 euro. KVC Westerlo (3.798 euro) en Sporting Lokeren (3.531 euro) vervolledigen het podium.