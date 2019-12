Club Brugge-doelman lonkt naar winters vertrek, maar zal blauw-zwart willen meewerken?

Volgens verschillende Amerikaanse bronnen kijkt de 24-jarige goalie uit naar een ploeg waar hij wel aan spelen toekomt. Hij heeft belangstelling opgewekt van verschillende Amerikaanse clubs, maar wil liever in Europa blijven.

De vraag is of Club gaat willen meewerken aan een transfer of verhuur. Met Nick Shinton hebben ze nog een jong talent rondlopen, maar geen echt alternatief moest er eens iets met Mignolet gebeuren.

GK Ethan Horvath (24) could be on the move this winter after losing his starting spot to Simon Mignolet since Aug. at Club Brugge.



Horvath has received interest from several teams with one of them being in MLS. Despite the interest, Horvath is looking to remain in Europe #USMNT pic.twitter.com/Q54GdGqgqn