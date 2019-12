STVV pronkt met enkele miljoenen winst na boerenjaar

Op dezelfde dag dat het nieuws over de grote schuldenberg van Anderlecht naar buiten kwam pakte STVV op de eigen webstek uit met enkele miljoenen euro's winst.

"STVV boekte een winst van 1.213.566 euro en dit na een eenmalige schuldherleving van 4.055.764 euro waardoor de operationele winst in feite 5.269.330 euro bedroeg", deelde Sint-Truiden mee. Het gaat over het boekjaar 18-19.

"De omzet steeg van 9,2 naar 16 en de bedrijfsopbrengsten van 4,7 naar 9,4 miljoen euro door hogere inkomsten uit publiciteit en transfers. De algemene onkosten bleven onveranderd."

Het ziet er ook naar uit dat de cijfers er niet slechter op gaan worden in de nabije toekomst, want er staan nog enkele uitgaande transfers in het verschiet, zoals die van Yohan Boli. De Zuid-Limburgse club mag zich dus in de handen wrijven.