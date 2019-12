OFFICIEEL: Haaland heeft nieuwe club beet, Salzburg grijpt naast jackpot

De kogel is door de kerk. Erling Braut Haaland voetbalt in 2020 in Duitsland.

Manchester United en Red Bull Leipzig warden de afgelopen weken getipt als topkandidaten voor de negentienjarige spits, maar zij grepen er allebei naast. Haaland trekt naar Borussia Dortmund, waar hij de kleedkamer zal delen met Thorgan Hazard en Axel Witsel. Dortmund zou volgens Transfermarkt.de amper 22 miljoen euro kosten. Dortmund doet dus een koopje De Noor is dit jaar werkelijk niet te stoppen. In 22 wedstrijden vond hij 28 keer de weg naar doel. Racing Genk was één van zijn slachtoffers. Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland. #Haaland2024 pic.twitter.com/NOHt7l7bgL — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019