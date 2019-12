Gerrard en Rangers winnen Old Firm en gooien Schotse titelstrijd opnieuw helemaal open

De Rangers hebben zondag de Old Firm gewonnen. De club van coach Steven Gerrard haalde het met 1-2 van Celtic.

Het was de eerste keer sinds 2010 dat de Rangers wonnen op het veld van Celtic.

Door de overwinning komt Rangers tot op twee punten van Celtic. Gerrard en co hebben ook nog een wedstrijd in te halen en kunnen dus over Celtic wippen. Celtic pakte al acht titels op rij, maar zal dit jaar dus tot het uiterste moeten gaan.