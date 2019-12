Haalt Sint-Truiden topschutter en Gouden Schoen uit Zweden terug?

De winterstop is aangebroken en dat wil zeggen dat de clubs er wat extra versterking kunnen bijhalen. STVV voert momenteel gesprekken met de topschutter en Gouden Schoen uit de Zweedse competitie.

In de zomer van 2018 plukte Sint-Truiden de aanvaller Mohamed Buya Turay voor een kleine 2 miljoen euro weg bij Dalkurd FF. Buya Turay kwam in conflict met de toenmalige coaches Brys en Charai en mocht na enkele invalbeurten alweer vertrekken. Hij week uit naar Djurgardens waar hij 15 keer scoorde. Die 15 treffers waren genoeg om topschutter te worden, de Gouden Schoen te winnen en Djurgardens naar de landstitel te loodsen.

De aanvaller uit Sierra Leone had intussen volgens Het Laatste Nieuws een eerste gesprek met de Japanse investeerders van Sint-Truiden. Het is wel nog niet zeker of hij zal terugkeren of vertrekken. Er is uiteraard interesse uit Zweden, maar ook uit andere Europese landen en uit China.