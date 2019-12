Door deze opvallende clausule in zijn contract is Dries Mertens (voor 10 januari) echt een koopje

Dries Mertens is vanaf januari vrij om te tekenen voor een nieuwe club. De geruchtenmolen rond de Rode Duivel draait dan ook op volle toeren. En net nu komt er een opvallende clausule in zijn contract aan de oppervlakte.

Dries Mertens wimpelde een aanbod van Borussia Dortmund af, terwijl ook Atlético Madrid aan onze landgenoot aan het snuffelen is.

Mertens zelf verkiest een verlengd verblijf bij SSC Napoli. Enig probleem: Partenopei is niet van plan om te zwichten voor zijn looneisen.

The Daily Mail weet ondertussen dat de kans niet klein is dat Mertens deze winter zal vertrekken bij Napoli. De Rode Duivel heeft namelijk een opmerkelijke clausule in zijn contract staan.

Als de clausule wordt geactiveerd vóór tien januari mag Mertens Napoli verlaten voor amper tien miljoen euro. Enige voorwaarde: het moet een niet-Italiaanse club zijn.

Cashen tijdens verloren seizoen

Veel clubs zien dat bedrag als een koopje voor Mertens. Bovendien lijkt het nu al een verloren seizoen voor de Napolitaanse club. Een reden extra om nog iets te cashen.