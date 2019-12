Lampard blij met "ambras in de kleedkamer": "Het werd zelfs agressief en dat is alleen maar goed"

Chelsea won zondagnamiddag van Arsenal met 1-2. Na de eerste helft was manager Frank Lampard echter niet tevreden over zijn troepen en dat liet hij hen ook weten. Het heeft er gestoven in de kleedkamer.

Lampard liet zich gelden tijdens de rust en dat had wel effect. The Blues trokken de 1-0-ruststand nog recht. Ook tussen de spelers waren er verhitte discussies. "Je hebt namelijk niets aan elf spelers die stil blijven en vervolgens weer naar buiten gaan", zei hij aan The Telegraph.

"Ik heb ook mijn zegje gedaan, omdat je hier niet zonder strijd op een positief resultaat hoeft te rekenen. Het was in de trant van: 'Kunnen we hier alsjeblieft iets laten zien? Wij zijn namelijk Chelsea en we kunnen de 3.000 fans die zijn meegereisd niet in de steek laten'. Toen deden de spelers hun mond open en werd het zelfs even agressief, wat alleen maar goed is."