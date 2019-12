Legear wil terug naar België: "Contacten met ploegen uit rechterkolom 1A en met 1B-clubs"

Hij staat nog maar eens op verhuizen: Jonathan Legear heeft zijn contract bij de Turkse tweedeklasser Demirspor verbroken. Maar het zou de laatste keer zijn. Nu wil hij een uitdaging waar hij na zijn actieve carrière ook aan de slag kan blijven.

Legear wil terug naar België en heeft daar contacten voor. "Ik ben zoals Kompany", zegt hij in L'Avenir. "Ik heb weinig tijd nodig om matchen te kunnen spelen. Ik heb contacten met ploegen uit de tweede helft van het klassement in 1A en met verschillende ploegen uit 1B. Maar ik neem mijn tijd."

"Ik ben nog niet aan het einde van mijn Latijn. Antwerp bewijst dat oudere spelers een club ook nog veel diensten kunnen bewijzen. Maar ik ben ook realistisch. Voor ik hoger mag viseren, moet ik me eerst bewijzen bij een club in de rechterhelft van het klassement. Nu moet ik de juiste keuze maken. Ik prefereer een project op lange termijn, waar ik me ook kan omscholen. Ik ben het beu om te verhuizen. Ik wil ook aan na mijn carrière denken."