Het fenomeen De Bruyne: beslissend in ruim meer dan de helft van de 427 matchen die hij speelde

Kevin De Bruyne heeft zondag zijn 80ste (!) assist gegeven voor Manchester City. Niet slecht in 198 wedstrijden. De statistieken van de Rode Duivel zijn elk seizoen indrukwekkender geworden.

Kevin De Bruyne is een waar fenomeen aan het worden. In 427 officiële matchen sinds hij bij Genk debuteerde heeft hij 164 assists gegeven. Dat is zowat 38 procent van alle matchen met een beslissende pass dus. Even vergelijken met andere specialisten: Messi zit aan een assist in 35 procent van zijn matchen, Mesut Özil aan 36 procent.

Tel daarbij zijn 95 doelpunten die hij al scoorde en je zit aan 259 beslissende acties in zijn 427 matchen. Dat is ruim over de helft. Hij is één van de - als het al niet de beste is - meest beslissende spelers in de Premier League. Vorig seizoen kwam hij door blessures maar aan 19 Premier League-wedstrijden en was hij niet zo bepalend. De twee seizoenen daarvoor gaf hij telkens 21 assists over alle competities heen.

Hij wordt in de Premier League de laatste weken weer steevast de beste middenvelder van de competitie genoemd. Sommigen gaan zelfs verder en noemen hem de beste van de wereld. Nu hopen dat hij die vorm kan aanhouden tot en met 12 juli! Afspraak in Londen, King Kev!