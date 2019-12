Laatste kans: win 'Kopkracht', een boek over voetbalintelligentie!

Op zoek naar het analytisch brein van topvoetballers? Dat was de insteek van een prachtig boek. En wij geven er maar liefst drie van weg!

Wat maakt iemand tot een goede voetballer? Vaak wordt gezegd dat dat zijn of haar fysiek is, techniek,

mentale weerbaarheid, sociale competentie en ervaring. Maar steekt er misschien toch meer achter? Trainers en managers hebben het vaak over spelinzicht en intelligentie, maar niemand is er tot op heden in geslaagd uit te leggen wat dat dan exact is. Daar komt met Kopkracht verandering in.

Knap boek

In twee unieke studies hebben de Zweedse onderzoekers Torbjörn Vestberg en Predrag Petrovic´ aangetoond dat het brein een intrinsiek belangrijke rol speelt bij de verrichtingen op het voetbalveld. Het gaat daarbij om een in uitzonderlijke mate ontwikkeld vermogen om spelsituaties te analyseren, te verwerken en daar in een "split second' naar te handelen.

De bevindingen van Vestberg en Petrovic´ brengen ons dichter bij het antwoord op de vraag wat spelintelligentie is en waarom spelers als Cruijff, Messi, Ibrahimovic´ en Modric´ van wereldklasse zijn en anderen niet.

Analytisch

Slechts één op de duizend mensen heeft een vergelijkbare verwerkingscapaciteit om die van elitespelers als Cruijff en Messi, maar bijvoorbeeld ook Xavi en Iniesta te evenaren. Maar dat niet alleen: de onderzoekers konden op basis van hun testresultaten accuraat voorspellen hoeveel doelpunten en assists de spelers zouden gaan maken.

De auteurs onthullen de analytische functies die een middenvelder, een aanvaller en een verdediger nodig hebben, en beschrijven voor de eerste keer de specifieke hersenfuncties die nodig zijn om voetbal of willekeurig welke andere sport op topniveau te kunnen bedrijven.

