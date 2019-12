Manchester United greep naast Erling Haaland, maar er was een goede reden voor

Het Noorse wonderkind was al lang een doelwit voor Manchester United. De Engelse topclub leek hem ook binnen te halen, maar toch heeft Haaland gisteren voor Dortmund gekozen. Nu wordt ook duidelijk waarom.

Erling Braut Haaland (28 wedstrijden en 22 goals in alle competities dit seizoen) heeft zich aangesloten bij Borussia Dortmund. De Noor heeft goede gesprekken gehad met Manchester United, maar de Engelse topclub was niet te vinden voor de eisen van Mino Raiola.

Raiola zou namelijk een percentage op de doorverkoop krijgen bij Dortmund en voor het management van Manchester United was een dergelijk verzoek uitgesloten. De weg was daardoor vrij voor de Duitse topclub.

Martial en Greenwood

Het was niet de enige reden. Martial is de laatste weken in vorm en dus hebben ze geen andere spits nodig. Ook Mason Greenwood was een reden waarom de transfer niet doorging. Bij Manchester United willen ze dat Greenwood zich verder blijft ontwikkelen en hij zou minder speelminuten krijgen als er een andere spits zou bijkomen.