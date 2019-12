Pro League-voorzitter geeft Cercle grotendeels gelijk: "Ook het gevoel dat er te groot verschil in interpretatie opdook"

Cercle Brugge lanceerde zondag een open brief richting iedereen die het moeilijk heeft met de VAR. En ook richting VAR zelf. Pro League-voorzitter Peter Croonen reageerde opgetogen over de positieve manier waarop ze dat deden en is het in grote lijnen met hen eens.

Cercle argumenteerde dat 67 procent van de beslissingen van de VAR in hun nadeel was. Ze namen de laatste match tegen Kortrijk als voorbeeld. "Het is een globale bekommernis om tot meer consistentie in de beslissingen te komen", aldus Croonen in HLN.

Maar de kinderziektes geraken er maar niet uit. "We kunnen niet om het algemene gevoel heen dat er nog een lange weg is af te leggen. Ook al omdat er dit seizoen veel nieuwe actoren zijn bijgekomen, zowel scheidsrechters als mensen om de busjes te bemannen. We werken eraan om het busjessysteem te vervangen door een centraal platform, wat ongetwijfeld tot meer samenhang in de beslissingen moet leiden."

Hij wil het ook bij de Pro League-vergaderingen weer op tafel gooien. "Het begrip 'clear error' herzien lijkt me wel wat, zelf had ik ook soms het gevoel dat er een te groot verschil in interpretatie opdook. Voorts is de suggestie van challenges al vaker op tafel gekomen. Dat de VAR dan veel minder zou moeten tussenkomen, kan een voordeel zijn."