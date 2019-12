Wijnaldum zwaait met lof naar Origi: "Daar had ik echt bewondering voor"

Georginio Wijnaldum is al een hele tijd een vaste waarde bij Liverpool. Divock Origi moet het imet heel wat minder minuten stellen.

De Nederlander had het in een gesprek met AD over de Rode Duivel. “Ik heb veel bewondering voor Divock. Die jongen zat vorig seizoen lange tijd helemaal niet eens bij de selectie, maar hij bleef rustig en keihard werken. Ik vroeg me soms echt af hoe hij dat deed.”

“Ik vind niet spelen zelf echt een ramp. Maar Origi liet zien hoe je daarmee om moet gaan. Op het einde van het seizoen was hij cruciaal voor ons. Tegen Barcelona in de Champions League bijvoorbeeld. Zo spelen tegen één van de beste elftallen van de wereld en ook nog de beslissende 4-0 maken. Dat was pas echt knap.”