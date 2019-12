Jean-Marie Dedecker met de twee voeten vooruit: "Kompany zit in palliatieve zorgen" en "Was hij een gans, ze slachten hem voor zijn lever"

Jean-Marie Dedecker die zich eens laat gaan in een eindejaarsinterview? Dan weet je dat er quotes te rapen vallen. En ook anno 2019 liet hij zich flink gaan.

Het jaar 2019 van RSC Anderlecht was niet echt goed te noemen en Jean-Marie Dedecker is er dan ook met de twee voeten vooruit op ingegaan.

"Kompany is de flop van het jaar, dat mogen we toch even zeggen", aldus de politicus in Het Nieuwsblad. "Als speler is het over met hem, hij zit in de palliatieve zorgen. Hij is de Kim Clijsters van het voetbal."

Foie gras

"Coucke en Anderlecht? Dat is een opbod van ijdelheid. De voorzitter is toch de eindverantwoordelijke", wordt ook de voorzitter van paars-wit niet gespaard.

En ook over Chadli had hij een scherpe mening: "Wie koopt er zo iemand voor drie miljoen euro en een vetpercentage van 14 percent? Is hij een gans, hij wordt geslacht voor zijn lever."