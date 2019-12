KBVB wil Martinez overtuigen, komt anders Philippe Clement op de radar? Club-coach is alvast erg duidelijk

Philippe Clement heeft er een geweldig jaar 2019 opzitten. Hij werd kampioen met KRC Genk en lijkt ondertussen met Club Brugge op weg om dat in 2020 nog eens dunnetjes over te doen. En daarna een nieuwe grote stap?

Wat als Roberto Martinez er na het EK mee stopt bij de Rode Duivels? Zou Philippe Clement dan een optie kunnen worden voor onze nationale ploeg?

Flow van een clubcoach

Niet dus. "Ik zou zeker weigeren, dat weet ik nu al. Ik zit volop in de dynamiek van een clubcoach en ik wil elke dag op het veld staan", aldus Clement in Het Laatste Nieuws.

Ook bij de KBVB is de coach van Club Brugge geen piste: "Hij ligt nog onder contract bij blauw-zwart, dus die vraag stellen heeft geen enkele zin", is bondsvoorzitter Bayat duidelijk. De Belgische voetbalbond hoopt nog steeds Martinez te kunnen overtuigen door te doen richting WK 2022 in Qatar.