Kaka, Iniesta... Kevin De Bruyne heeft nu al meer assists achter zijn naam dan enkele absolute legendes

De fans van Manchester City zijn de voorbije jaren verwend geweest met het champagnevoetbal dat Pep Guardiola zijn spelers liet brengen, met Kevin De Bruyne als een van de exponenten.

Dit seizoen gaf Kevin De Bruyne al dertien keer de beslissende pass die een doelpunt in de Premier League inleidde. In zijn periode bij Manchester City zit de roodharige Rode Duivel al aan tachtig stuks en over zijn hele clubcarrière aan 164 stuks (bron BT Sports).

Dat zijn er al heel wat. Zeker als je weet dat 'King Kev' nog maar 28 jaar is en dat hij absolute voetballegendes achter zich laat. Zo gaf Ricardo Kaka 129 assists in zijn carrière bij onder meer AC Milan en Real Madrid.

De prijzenkast van Andres Iniesta en Ronaldinho puilt uit (met club en land), maar op vlak van assists moeten de Braziliaanse baltovenaar (161 assists) en de bleke spelverdeler (150 assists) wel onderdoen voor KDB.