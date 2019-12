Miguel Van Damme blijft positief na nieuwe leukemie-diagnose: "Hoop in februari terug te keren" en "Cercle gaat zich redden"

Bij Miguel Van Damme werd in 2019 een tweede keer leukemie vastgesteld. De doelman is gelukkig een vechter.

“Ik geef nooit op”, vertelde hij aan Sporza. “In het begin probeerde ik nog fit te blijven, maar na een tijd lukt dat niet meer omdat je afgemat bent door de behandelingen. Daar is niet veel aan te doen. Gewoon rusten en hopen dat het snel voorbijgaat."

“Ik voel me ook elke week beter worden. Ik kan langzaam ook weer wat sporten en dat voelt heel goed."

"Ik wil realistisch blijven, maar ik hoop in februari weer naar Cercle te gaan. Dit seizoen hangt ervan af hoe snel ik revalideer, maar ik hoop volgend jaar zeker weer tussen de palen te staan."

Van Damme had het ook nog over Cercle zelf: "We staan zes punten achter met nog negen matchen te gaan", zegt Van Damme. "Eén keer winnen en het kan snel gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het Cercle nog zal lukken."