Stunttransfer in de maak? 'Everton door komst van Ancelotti in de running om Galáctico binnen te halen'

Carlo Ancelotti heeft zijn start als trainer van Everton niet gemist. Integendeel, hij is pas de derde trainer in de clubgeschiedenis die een zes op zes wist te pakken in zijn eerste twee duels. Op 1 januari is er al de clash met Man City én het begin van misschien wel een erg drukke mercato.

Eén van de namen die sinds de aanstelling van Carlo Ancelotti meermaals aan de Toffees wordt gelinkt is die van James Rodriguez. De Colombiaanse middenvelder kan onder Zinédine Zidane niet altijd op een basisplaats rekenen bij Real Madrid en de Fransman zou volgens El Desmarque niet weigerachtig staan tegenover een vertrek. Het is overigens ook geen geheim dat de Italiaanse coach een boontje heeft voor James. Bij Bayern München liet hij hem op huurbasis overkomen van Real Madrid. Toen Ancelotti zelf nog aan de slag was bij de Madrilenen liet hij James in de zomer van 2014 overkomen voor 75 miljoen euro. Een hereniging met Ancelotti en een stunttransfer naar Everton (op huurbasis) is dus niet onmogelijk.