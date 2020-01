Fans KV Oostende niet mals voor Marc Coucke: "Je ging de 'club van uw hart' toch nooit verlaten?"

Het gaat niet zo goed met KV Oostende. De supporters van de club zijn in een open brief niet mals voor Marc Coucke. Ze vinden dat hij het doodsvonnis heeft getekend van zijn 'weireldploegsje'.

Het draait niet bij KV Oostende. De club draait onderin mee, maar ook naast het veld loopt het stroef. Er zijn heel wat (financiële) problemen en volgens de supporters van KV Oostende is er één grote schuldige: Marc Coucke.

"We bestormden de hemel, maar je maakte veel onkosten door transfers van Lombaerts en Proto. Geen probleem dat je er veel geld in stak, maar je zou de club van jouw hart toch nooit verlaten? Je stond zelfs af en toe in de spionkop", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Twee jaar geleden is het dan serieus uit de hand gelopen. "Het tienjarenplan werd plots, “ik heb hier het plafond bereikt”. We begrepen het niet, want KVO was toch ‘uw ‘weireldploegsje’? Volgens de kranten zou een overname financieel heel zwaar worden en ze zouden gelijk krijgen."

De supporters vinden dat Coucke het doodsvonnis van de club heeft getekend. "Het is misgelopen bij een niet-correcte overname van de aandelen naar Callant. Daar heb je het doodsvonnis van uw ‘weireldploegsje’ getekend."

Ze hopen dat Coucke mee kan helpen aan een oplossing. "Als je ergens nog een hart hebt voor uw ‘weireldploegsje' hopen we dat je jouw hart laat spreken en mee kan zoeken naar een oplossing."