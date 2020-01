Hans Vanaken praat over zijn toekomst én penaltygeval PSG: "Als het nu niet komt ..." en "Wat gebeurd is ..."

Hans Vanaken heeft er een prachtig jaar 2019 opzitten. Hij won de Gouden Schoen en speelde een jaar waardoor hij opnieuw favoriet is om die prijs opnieuw in de kast te zetten. Wenkt het buitenland?

Vanaken won de Gouden Schoen, pakte ook de prijs voor Profvoetballer van het Jaar opnieuw en lijkt nu ook opnieuw op weg naar een extra Gouden Schoen.

Het 2019 van de Limburger is een goed jaar geweest, zoveel is duidelijk. En toch komt er maar geen concrete topaanbieding uit het buitenland: "Ik ben heel graag in Brugge, maar als er niets concreets is in juli-augustus, is er ook niks om over na te denken."

Nu of nooit?

"Het moet zijn dat sommige clubs het anders zien. Er zijn mensen die zeggen dat ik niet durf, maar er valt niets te durven. Ik ben nu 27 en had net een topjaar. Als het nu niet komt, zal het misschien nooit zijn", aldus Vanaken tegen Sport/Voetbalmagazine.

De Brugse kapitein kwam ook nog eens terug op het penaltygeval met Diagne in PSG: "Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat ik ook deed op het veld, het was niet goed. Ofwel was ik een pussy, ofwel een ruziemaker. Er zat niks tussen. Iedereen die in het voetbal zit, weet dat dit de juiste weg was."